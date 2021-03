Lazio-Torino, c’è la decisione del giudice sportivo: la gara va giocata

In questi minuti il giudice sportivo della Serie A si è espresso sulla questione aperta qualche settimana fa

Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastandrea si è espresso oggi sulla vicenda di Lazio-Torino, rinviata a causa di una disposizione dell'Asl di Torino. Niente 3-0 per i granata, che hanno ottenuto la possibilità di disputare la gara regolarmente, non essendosi presentati a Roma per cause di forza maggiore. Ora tocca alla Lega Serie A decidere quando