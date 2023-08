Lazio, tutto su Handanovic. Sarri vuole esperienza, svanito Audero l’ex Inter in pole

"È riemersa subito la candidatura di Samir Handanovic, che era già stato proposto nelle scorse settimane. Svicolato dall’Inter, il 39enne sloveno porterebbe in dote una notevole esperienza anche a livello internazionale senza voler creare alcuna forma di dualismo con Provedel. Per Handanovic, inoltre, si tratterebbe di un ritorno. Ha giocato nella Lazio nella seconda parte della stagione 2005-06: con Delio Rossi in panchina, una sola presenza, da titolare all’ultima giornata di campionato (vittoria per 1-0 contro il Parma all’Olimpico)", scrive La Gazzetta dello Sport.