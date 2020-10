Lazzari: “Hakimi grande giocatore, l’Inter è veramente forte. Con l’Atalanta gran partita ma…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN in vista di Lazio-Inter, l’esterno dei biancocelesti Manuel Lazzari ha parlato così della sfida contro l’Atalanta:

“Abbiamo fatto una grande partita, loro sono stati veramente cinici. Hanno fatto cinque tiri, quattro gol. Il risultato è davvero pesante, ma abbiamo fatto una grande partita e adesso possiamo subito rifarci domenica in casa con l’Inter. Già l’anno scorso aveva una rosa forte, quest’anno si sono rinforzati ancor di più, affronteremo una partita tosta. Noi siamo la Lazio, sappiamo di avere una grande rosa pure noi, in una gara secca così non c’è mai una favorita, possiamo dire la nostra”.

Più veloce Lazzari o Hakimi? – “Siamo veloci entrambi. Ci sono diversi esterni in Serie A molto veloci, dire chi è il più veloce si fa fatica. Lui 36 km/h e io 35,5 km/h? Sì, perché avevo il vento contro (ride, ndr). A parte gli scherzi, lui è veramente un grande giocatore, domenica lo vedremo dal vivo”.

Cosa fare per battere l’Inter? – “Dobbiamo ripetere la stessa partita dell’anno scorso in casa, dove noi facevamo la partita e tenevamo il controllo della palla. Noi facciamo del possesso la nostra forza. Dovremo mettere la stessa intensità, fisicamente loro sono veramente forti, soprattutto con Lukaku“.