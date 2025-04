Sulla squadra di Inzaghi poi ha aggiunto: «L'Inter giocherà sempre due partite a settimana ed è un impegno fortissimo per una squadra che però a questo punto ha una forte consapevolezza. Quello che non deve succedere è lo staccare la partita durante le gare, come è successo dopo il due a zero contro l'Udinese. Inzaghi deve essere bravo a rimotivare giocatori che potrebbero essere molto importanti in questo momento come Correa. Ma se lui entra contro i friulani e perde tre palloni questa chance non se la gioca. La mia sensazione è che lui non è che non si impegna, ha paura, è un giocatore spaventato dalla giocata rischiosa, si limita a fare la giocata laterale. È un giocatore provato perché non appena prova a fare la giocata e non gli riesce San Siro gli va contro e quello è un po' un problema».