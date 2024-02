Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi dovrebbe optare per un ampio turnover per la trasferta di Lecce, tenuto conto anche del recupero in programma mercoledì sera a San Siro contro l'Atalanta.

L'unico vero dubbio è legato a Sommer, fermato dalla febbre. Al suo posto, nel caso di un forfait dello svizzero, spazio ad Audero che andrebbe ad esordire in campionato dopo le partite in Champions (3-3 col Benfica) e in Coppa Italia (KO per 2-1 col Bologna). In difesa dovrebbe tornare Bisseck, a centrocampo potrebbe avere una chance dall'inizio anche Buchanan dopo l'ottimo esordio contro la Salernitana. Frattesi e Asllani potrebbero far rifiatare Barella e Calhanoglu, con Dumfries in vantaggio su Darmian. In attacco spazio ad Arnautovic dopo il gol vittoria con l'Atletico.