Quando ho letto le dichiarazioni di Chalanoglu la prima reazione è stata di sorridere, poi ho smesso perché ricordo la risata che ho fatto l'anno scorso quando lui disse 'Mi sento già tra i primi 5 registi d'Europa'. Lì mi ero fatto una risata e mi ha smentito clamorosamente. Quando quest'estate l'Inter rinuncia a Brozovic io non pensavo che Calhanoglu potesse essere il titolare senza discussioni dell'Inter in quella zona del campo. Poi ho visto queste clip di lui che faceva tutti questi recuperi in fase difensiva, scivolate, tutto quello che fa sul campo. Per me lui è cresciuto non tanto su quello che fa dalla trequarti in sono, ma è dalla metà campo in giù che è cresciuto. Fa delle cose impressionanti per uno che prima era un trequartista.