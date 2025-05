Anche oggi su Radio Dee Jay, durante il loro programma, Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico su quella che per loro potrebbe essere una giornata decisiva per l'assegnazione dello scudetto con il Napoli impegnato nella trasferta di Lecce (in lizza per la salvezza) e l'Inter che riceve a San Siro il Verona.