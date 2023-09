Secondo poker consecutivo del Napoli: 4-0 al Lecce, è a -1 da Inter e Milan

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli che regola 4-0 il Lecce al Via del Mare e si porta a -1 da Inter e Milan, impegnate più tardi contro Salernitana e Lazio.

Il gol di Ostigard al quarto d'ora sblocca il punteggio in favore dei napoletani che trovano il raddoppio ad inizio ripresa con Osimhen, subentrato all'intervallo. A due minuti dalla fine arriva anche il 3-0 griffato Gaetano prima del poker, a tempo scaduto, di Politano su calcio di rigore. Il Napoli vince e si porta a quota 14 punti in 7 gare, seconda sconfitta di fila per il Lecce che resta ferma a quota 11.