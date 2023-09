Ventola: “Tra Inter e Milan 20 punti di differenza. Derby? Se ci fosse stato Tomori…”

"L'Inter è più forte ma nel derby se ci fosse stato Tomori qualcosa sarebbe cambiato, quando manca Tomori si sente tanto nel Milan. Milan e Inter hanno gli stessi punti nelle ultime 82 partite? Secondo me il Milan vale 20 punti in meno, se l'Inter ha gli stessi punti del Milan c'è qualcosa che non va. L'Inter ha creato col Sassuolo, però il Sassuolo continua a giocare e ti manda in confusione. L'Inter non c'era con la testa, era un po' col petto in fuori"