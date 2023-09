Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli: Osimhen in panchina

Le scelte dei due allenatori per la gara che alle 15 al Via del Mare apre il sabato di Serie A

C'è Lecce-Napoli ad aprire il sabato di Serie A. I campioni d'Italia tornano in trasferta dopo la vittoria casalinga per 4-1 contro l'Udinese e le polemiche sul caso Osimhen di questa settimana. Il nigeriano si accomoda in panchina: al suo posto Garcia schiera Simeone al centro dell'attacco. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: