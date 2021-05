La Lega Serie A annuncia il progetto Ambassadors: due ex Inter tra i prescelti

Gli ex calciatori rappresenteranno negli eventi della Lega il calcio italiano. Esordiranno al Mapei Stadium per la finale di Tim Cup

Gli ex campioni del campionato italiano al centro del progetto della Lega Calcio “Serie A Ambassadors”. Gli ex calciatori rappresenteranno il calcio italiano negli eventi della Lega Serie A. Tra i primi ad entrare nella rosa di questi ambasciatori ci sono anche due ex dell'Inter, Marco Materazzi e Christian Vieri. Gli altri colleghi sono Vincent Candela, Ciro Ferrara, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti e Gianluca Zambrotta.