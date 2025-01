Nuova assemblea in vista per i club di Serie A. È stata infatti convocata una riunione delle società nella sede della Lega in via Rosellini a Milano il prossimo 10 gennaio. In particolare, dopo l'elezione del presidente Ezio Simonelli, i club saranno chiamati a votare per i restanti vertici della Lega, a partire dall'amministratore delegato passando per i quattro consiglieri, il consigliere indipendente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, due Componenti effettivi e due Componenti supplenti, oltre alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.