Serie A, la Lega Calcio e Infront lanciano la nuova app ufficiale

L'applicazione è presente su App Store e Play Store ed è completamente gratuita: permette di seguire in tempo reale il campionato

La Lega Serie A, in collaborazione con Infront, ha lanciato la nuova app ufficiale “Lega Serie A”. Aggiornamenti, nuova veste grafica e nuove funzionalità per l'applicazione che permette di vivere le gare del campionato minuto per minuto, che riporta statistiche esclusive in tempo reale e la possibilità di analizzare la partita con i dati tattici dei Club della Lega Serie A attraverso l'implementazione del sistema Virtual Coach.