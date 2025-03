Per quanto riguarda la richiesta di ammissione a parte civile del Milan "io mi sono opposto", perche' "come potete verificare sul sito anche voi, il Milan utilizza a fini commerciali le immagini della curva. Quindi, mi pare che lamentare un danno d'immagine per l'accostamento fra il nome Curva Sud e il nome Milan, quando il Milan utilizza un'immagine con una coreografia con scritto Curva Sud. Mi pare superfluo soffermarsi sul danno d'immagine".