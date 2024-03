Giovedì 7 marzo una squadra d'eccezione di ex nerazzurri affronterà a Batumi una squadra composta da giocatori georgiani, come l'ex Milan Kaladze

Giovedì 7 marzo alle 16:00 (ora italiana) le Legend dell'Interscendono in campo a Batumi, in Georgia, per un match organizzato da Sports Orient nell'ambito del progetto "Legend Series". Affronteranno una formazione con giocatori georgiani come Kakhaber Kaladze, Shota Arveladze, Levan Kobiashvili, Giorgi Kinkladze e Temur Ketsbaia.