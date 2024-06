"Proprio Leoni - su cui, oltre a Torino e Napoli è forte anche l'interessamento dell'Inter, che pare intenzionata a lasciare il giovane difensore ancora in prestito ai blucerchiati per un anno - è uno degli uomini mercato più caldi in uscita, insieme con Audero rientrato dal prestito proprio ai nerazzurri. I rapporti con l'Inter sono buoni e resta viva anche l'idea del ritorno a Genova di Sebastiano Esposito".