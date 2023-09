Tottenham, Levy: “Ho fatto un errore a prendere Conte e Mourinho: ecco perché”

Le parole del proprietario degli Spurs: "Sono ottimi allenatori ma non sono adatti a questo club. Il modo in cui vogliono vincere è diverso da come dobbiamo farlo"

Intervenuto ai microfoni di Bloomberg, Daniel Levy, proprietario del Tottenham, ha parlato così di Jose Mourinho e Antonio Conte, ex allenatori degli Spurs: "Ho avuto un buon rapporto sia con Jose che con Antonio. Sono diversi. Ma come ho commesso un errore. Sono ottimi allenatori ma non sono adatti a questo club. Il modo in cui vogliono vincere è diverso da come dobbiamo vincere. Penso che il nostro stile di calcio desiderato dai nostri tifosi sia il calcio offensivo. Se questo significa vincere 4-3, così sia. Invece, penso che il loro stile di calcio sia... a loro non importa difendere e vincere 1-0".