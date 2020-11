Italia, Libero: “Barella, ovunque sia il pallone lui c’è. Bastoni ha dato una conferma”

Anche Libero giudica positivamente le prestazioni dei due nerazzurri che sono rimasti in campo per novanta minuti con la maglia dell’Italia, Barella e Bastoni. Sul difensore il quotidiano scrive: “voto 6.5, dall’esordio alla seconda di fila da titolare in Nazionale. Lo agevola l’emergenza difensiva, ma conferma di poter diventare il quarto centrale dell’Europeo”.

Sul centrocampista, che merita 7 per lo stesso giornale, il giudizio è questo: “Ovunque sia il pallone, lui c’è. Non è che corre tanto, non solo: è che corre bene.

(Fonte: Libero)