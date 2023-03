Libero: “Caso Skriniar insegna: la nuova strategia dell’Inter con Bastoni”

“Casi come quello di Skriniar porteranno i club a essere sempre meno indulgenti. Lo slovacco si è accordato col PSG mentre trattavano le società: i 20 milioni alla firma per lui e il suo entourage non sarebbero arrivati se fosse stato venduto. Il guadagno, quindi, non è solo il contratto superiore (da 6 a 9 milioni all’anno). La storia rischia di ripetersi con Bastoni? No, proprio perché l’Inter sta cambiando atteggiamento. Da qui a fine stagione si proverà a limare la distanza tra proposta (4,5) e richiesta (6) e, se non arriverà la firma, il difensore verrà ceduto in estate. Sulla fede nerazzurra professata dal suo agente Tinti meglio soprassedere: anche Skriniar giurava amore eterno…”, si legge.