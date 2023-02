Libero – Inter, Thiago Motta nome sempre più concreto. Inzaghi deve evitare…

Secondo quanto riporta il quotidiano, il nome del tecnico del Bologna è sempre più concreto per il futuro della panchina dell'Inter

Gianni Pampinella

Il giorno dopo la cocente sconfitta contro il Bologna, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni volte a spronare Inzaghi e la squadra. Il dirigente nerazzurro ha comunque ribadito la fiducia del club nel tecnico: "L’allenatore è bravo, giovane e preparato. La fiducia della società nei suoi confronti non è mai mancata". Come sottolinea Libero, Inzaghi non rischia anche e soprattutto per il buon cammino nelle coppe: "Ma quest’ultimo non basta per considerarlo al sicuro un domani perché «l’obiettivo più ambito resta lo scudetto» e non sono tollerabili 18 punti di distanza".

Il minimo per tenersi la panchina è «non perdere di vista la qualificazione in Champions». Per certi versi, in casa Inter conta più del tricolore: i 50 milioni di base garantiti dalla Uefa sono vitali per la sopravvivenza del club ai massimi livelli. Inzaghi non è richiamato all’ordine, semmai ad un salto di qualità. Quel «deve fare di più» dice molto delle idee della dirigenza. Ma cosa deve fare di più? Eliminare i cambi telefonati, rendere più fluide le gerarchie, creare un modulo alternativo e un piano B tattico, evitare comunicazioni piatte dopo le sconfitte e introdurre reazioni più nette ed emotive".

"Quel “di più” richiesto ad Inzaghi è ciò che sta offrendo Thiago Motta al Bologna. L’ex regista è un nome sempre più concreto per il futuro della panchina nerazzurra, non tanto perché ha un contratto in scadenza nel 2024 come Inzaghi, quanto perché è un profilo che abbina le caratteristiche storiche dei tecnici interisti alle esigenze attuali. L’Inter infatti ha sempre avuto bi- sogno di un condottiero capace di trasmettere passione e di andare oltre il campo. Thiago ha la capacità di coinvolgere tutta la rosa grazie ad un approccio opposto a quello di Inzaghi. Per lui non esistono titolari e riserve ma solo gli uomini giusti per una data partita o un determinato momento".

(Libero)