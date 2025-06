Il pareggio per 1-1 contro i messicani del Monterrey, nel debutto al Mondiale per Club, ha scatenato reazioni nei tifosi nerazzurri

Gianni Pampinella Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 12:32)

Il pareggio per 1-1 contro i messicani del Monterrey, nel debutto al Mondiale per Club, ha scatenato reazioni spesso scomposte, soprattutto nei commenti social. Per alcuni tifosi dell’Inter è già tempo di processi, nonostante fosse la prima gara con Chivu in panchina.

"Per diversi tifosi dell’Inter, radunati soprattutto sui social, è tutto nero e poco azzurro. C’era da aspettarselo, sono gli strascichi della finale di Champions sommati alla stagione da zero titoli, all’addio brusco di Inzaghi e a tutto ciò che ne è seguito che, a quanto pare, non va bene. Non vedevano l’ora, i mai contenti, di far notare che l’Inter è da buttare. Magari senza vedere la partita, tanto a quel fuso orario barbino chi l’ha vista davvero?", sottolinea Libero.

"Sotto l’1-1 certamente deludente ma di importanza relativa per la tipologia di competizione, c’è stata una prima Inter di Chivu seria e ben intenzionata, due cose tutt’altro che scontate considerando momento e contesto. Per l’Inter, infatti, il Mondiale è una specie di ritiro anticipato della nuova annata piuttosto che un’appendice della vecchia. Questo è il punto da cui partire per relativizzare il mezzo passo falso. L’impressione complessiva è di una rosa divisa tra chi non ha più molto da dare e chi non riesce a dare quanto potrebbe.

"Altro paradosso dell’interismo è che i giovani devono giocare e guai a non tenere in rosa Pio Esposito, ma poi battezzano Sucic come inadeguato per un retropassaggio sbagliato. La fortuna – e la forza – dell’Inter in questa estate turbolenta è la lucidità conservata dalla dirigenza di fronte alle difficoltà e ai (pre)giudizi. Magari andrà tutto male ma un club che va dietro ai tifosi è in confusione e all’Inter non è accaduto. Ora questa lucidità deve averla anche Chivu nello spolverare quanto di buono c’è nell’Inter e inserire nemmeno troppo gradualmente i concetti con cui crede di migliorarla. Qualcosa si è già visto: costruzione diversa "a quattro" con gli esterni altissimi; pressione molto più intensa e in avanti; maggiore predisposizione alla verticalizzazione; centrocampo a "2+1 che va"; velocità di palleggio perduta l’anno scorso".

"Tutti piccoli cambiamenti inseriti su meccanismi vecchi di quattro anni: come si può pretendere che funzionino alla prima occasione? All’Inter mancano condizione mentale e fisica e vedremo se contro i giapponesi dell’Urawa Reds (sabato alle 21, orario sorridente) miglioreranno, ma di certo non mancano le buone intenzioni. E certi tifosi dovrebbero farsele bastare".

(Libero)