Torna in campo stasera l'Italia. Affronterà la Moldova nel penultimo test di qualificazione al mondiale. Servirà a Gattuso per dar spazio a chi finora ha giocato meno e mettersi in mostra. Sul tema torna anche Libero:
Libero – Italia, rischio di smarrire certezze? Gattuso irremovibile su un punto
"Barella è squalificato, Kean assente. Calafiori si è allenato a parte in questi giorni. Ed è sacrosanto che Di Lorenzo e Politano, sovraccaricati nel Napoli, tirino il fiato, così come è comprensibile risparmiare a Bastoni e Dimarco questo impegno. Ma il rischio di smarrire quelle poche certezze faticosamente acquisite esiste.
Su un punto però Gattuso sembra irremovibile: il doppio attaccante. Stasera sarà 4-4-2, mentre contro la Norvegia si profila un 3-5-2. Ha funzionato ed è diventato il perno delle formazioni, il punto di partenza per stilare l’undici. Portiamoci avanti su questo: che a Gattuso non venga la sindrome della paura che paralizzò Ventura e lo convinse, nel momento decisivo, a rinnegare il suo 4-4-2 per un 3-5-2 di riverenza alla Barzagli-Bonucci-Chiellini. Quelle due partite di marzo si dovranno giocare con le certezze costruite in queste pause. Poche? Va bene, purché siano granitiche".
