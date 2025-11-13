Torna in campo stasera l'Italia. Affronterà la Moldova nel penultimo test di qualificazione al mondiale. Servirà a Gattuso per dar spazio a chi finora ha giocato meno e mettersi in mostra. Sul tema torna anche Libero:

"Barella è squalificato, Kean assente. Calafiori si è allenato a parte in questi giorni. Ed è sacrosanto che Di Lorenzo e Politano, sovraccaricati nel Napoli, tirino il fiato, così come è comprensibile risparmiare a Bastoni e Dimarco questo impegno. Ma il rischio di smarrire quelle poche certezze faticosamente acquisite esiste.