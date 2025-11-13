FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Libero – Italia, rischio di smarrire certezze? Gattuso irremovibile su un punto

ultimora

Libero – Italia, rischio di smarrire certezze? Gattuso irremovibile su un punto

Gattuso Italia
Gli azzurri tornano in campo stasera e poi domenica per chiudere il girone di qualificazione al mondiale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Torna in campo stasera l'Italia. Affronterà la Moldova nel penultimo test di qualificazione al mondiale. Servirà a Gattuso per dar spazio a chi finora ha giocato meno e mettersi in mostra. Sul tema torna anche Libero:

Libero – Italia, rischio di smarrire certezze? Gattuso irremovibile su un punto- immagine 2
UDINE, ITALY - OCTOBER 14: Gennaro Gattuso, Head Coach of Italy, interacts with Gianluigi Donnarumma of Italy after the team's victory in the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Italy and Israel at Stadio Friuli on October 14, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Barella è squalificato, Kean assente. Calafiori si è allenato a parte in questi giorni. Ed è sacrosanto che Di Lorenzo e Politano, sovraccaricati nel Napoli, tirino il fiato, così come è comprensibile risparmiare a Bastoni e Dimarco questo impegno. Ma il rischio di smarrire quelle poche certezze faticosamente acquisite esiste.

Su un punto però Gattuso sembra irremovibile: il doppio attaccante. Stasera sarà 4-4-2, mentre contro la Norvegia si profila un 3-5-2. Ha funzionato ed è diventato il perno delle formazioni, il punto di partenza per stilare l’undici. Portiamoci avanti su questo: che a Gattuso non venga la sindrome della paura che paralizzò Ventura e lo convinse, nel momento decisivo, a rinnegare il suo 4-4-2 per un 3-5-2 di riverenza alla Barzagli-Bonucci-Chiellini. Quelle due partite di marzo si dovranno giocare con le certezze costruite in queste pause. Poche? Va bene, purché siano granitiche".

Leggi anche
Bergomi sceglie l’Inter più forte di sempre: da Matthaus a Ronaldo, ecco la formazione...
Mutti: “Scudetto? Napoli in letargo, Inter macchina perfetta. Le altre…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA