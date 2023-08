Libero – Affare Pavard complicato ma due fattori favoriscono l’Inter. E Scalvini…

"Per i nerazzurri sono giorni di riflessione prima di affondare il colpo. Il sogno è arrivare a uno tra Giorgio Scalvini (19) e Benjamin Pavard (27), ma non sarà affatto semplice. Il primo viene valutato oltre 30 milioni di euro dall’Atalanta e la Dea non è una società che fa sconti. Una cifra simile la chiede il Bayern Monaco per il difensore francese, ma qui ci sono due fattori che potrebbero giocare in favore dell’Inter: la volontà del giocatore, il quale sarebbe felice di trasferirsi a Milano (era stato proposto anche al Milan in passato), e il contratto in scadenza il prossimo giugno", spiega l'edizione odierna di Libero.