Libero – Percassi nega l’evidenza in Inter-Atalanta: altro che Marotta League

"Mandiamo in Europa un arbitro probabilmente radiato dalla serie A mentre De Laurentiis in Europa spinge un cameraman e apostrofa un collega che, in quanto presunto tifoso di un’altra squadra, non può intervistare Politano. Tutto ciò dopo aver insultato le televisioni che pagano per mandare in onda il calcio in cui un presidente le insulta. Cose dell’altro mondo che vede tutto il mondo".