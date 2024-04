"Nel calcio non esiste la proprietà transitiva: se il Borussia supera l’Atletico che ha eliminato l’Inter ai rigori (dopo un gol all’87’) non significa che i nerazzurri siano gli ultimi del lotto. Al contrario, il 4-2 di Dortmund esaspera i rimpianti di Inzaghi. Vista la difesa tedesca per niente ineccepibile, Morata e Correa più volte a tu per tu con il gol e sciaguratamente imprecisi, non si fa peccato a immaginare che in semifinale ci sarebbe stata benissimo l’Inter. “Se”, naturalmente".