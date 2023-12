Licari (GdS): “L’Inter lì non sorprende, la Juve sì. Inzaghi senza Lautaro…”

"Se mai ci fossero stati dubbi, la fine del 2023 li ha scaraventati dal balcone prima di mezzanotte: per lo scudetto è Inter-Juve, come prima, più di prima. Inter 45, Juve 43, un testa a testa alla media entusiasmante di oltre 90 punti a stagione. Quelle due lunghezze di distacco sono niente, possono essere ribaltate in una giornata, forse non la prossima perché i nerazzurri ospitano il Verona e i bianconeri si esibiscono a Salerno: visto lo scontro diretto di fondo classifica che ieri ha rimesso in gioco la Salernitana nella corsa salvezza, è la Juve quella che rischia di più. Non sarà comunque un titolo d’inverno definitivo: un anno fa, giusto alla diciottesima giornata, il Napoli umiliava la Juve con un 5-1 tremendo e viaggiava a +9 sul Milan. Tutti avevamo la sensazione che per lo scudetto fosse finita, ora sembra sia appena cominciata. Soltanto il Milan, in teoria, potrebbe insidiare le due fuggitive. Napoli, Roma e Lazio sono lontane e non trovano continuità. La bella classe media, Fiorentina, Bologna e Atalanta, creerà ancora problemi, lotterà per la Champions, ma non sembra attrezzata per la lunghissima distanza. Il distacco aumenta progressivamente perché tutti inciampano qui e là, tranne quelle due".