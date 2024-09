"Quando si parla dei grandi il suo nome non spunta in automatico, forse perché è meno mediatico, forse perché la Serie A non è la Liga o la Premier. Chissà. Ma non sono tanti i 9 che possono giocare indifferentemente da prima e seconda punta, integrarsi alla perfezione con Messi, Lukaku, Dzeko, Thuram (e, si presume, Taremi), sfiancarsi nel pressing e poi presentarsi al tiro. Lautaro tra Inter e Argentina ha segnato 35 gol, tra gli attaccanti è quello che ha vinto di più, di sicuro più di Haaland, Kane, Vinicius e Mbappé. Non è il più forte in assoluto, ma il più completo con Kane. Sarebbe una sorpresa se non fosse nella Top 10 e non aspirasse al premio Muller per il miglior goleador".