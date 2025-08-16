Comincia con una sconfitta la Ligue 1 2025/26 di Roberto De Zerbi: l’Olympique Marsiglia ha perso 1-0 sul campo del Rennes nella gara inaugurale.
Ligue 1, De Zerbi parte male: Marsiglia ko 1-0 col Rennes in 11 contro 10
L’OM spreca un’ora in superiorità numerica: Rennes in dieci dall’espulsione di Ait-Boudlal, ma Blas segna il gol decisivo nel recupero
I padroni di casa sono rimasti in dieci dal 31’, per l’espulsione di Abdelhamid Aït-Boudlal, ma l’OM non è riuscito a sfruttare l’uomo in più. Al 91’, Ludovic Blas, entrato da cinque minuti, ha realizzato il gol decisivo.
Per il Marsiglia, guidato dal rientrante Pierre-Emerick Aubameyang dopo l’esperienza in Arabia, si tratta di una falsa partenza in campionato. Il calendario propone ora la sfida contro il neopromosso Paris FC e, a fine agosto, l’incrocio con il Lione qualificato all’Europa League.
