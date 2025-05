Diversi titolari li aveva lasciato direttamente a casa dopo le fatiche di Champions, altri li ha tolti a gara in corso. Luis Enrique ha dato spazio alla profondità della sua rosa in Montpellier-PSG di stasera, ottenendo comunque un 4-1 in trasferta. Continua a vincere la squadra parigina, già campione di Francia, in attesa di sfidare l'Inter in finale di Champions League a Monaco il 31 maggio.