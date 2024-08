Intervistato da AlaNews a Parigi per le Olimpiadi, Lilian Thuram ha parlato così del rapporto che c'è tra i suoi figli Marcus e Khephren, rispettivamente all'Inter e alla Juventus: "Non mi piace molto parlare di loro, vivono la loro epoca e provano a fare le cose per bene: non posso dire altro. I messaggi tra loro sui social? Io sono vecchio, non so cosa fanno sui loro profili: ma adesso vado a vedere, io non sono molto sui social e non sapevo, spero non facciano cose strane. Vado a verificare (ride, ndr)".