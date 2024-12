Marinakis si è detto lieto "di dare il benvenuto a Lina Souloukou nel nostro team. La sua comprovata esperienza nella gestione del calcio, la sua passione e il suo impegno si allineano perfettamente con la nostra visione per il Nottingham Forest e il gruppo più ampio mentre continuiamo a spingere per un maggiore successo". L'ex dirigente della Roma, da parte sua, si è detta "onorata di unirmi alla famiglia calcistica del signor Marinakis. L'opportunità di portare avanti il successo del Nottingham Forest e di contribuire al gruppo in maniera più ampia è una sfida entusiasmante. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni condivise".