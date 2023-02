Lindahl (LeoVegas): “Ecco come è iniziata la nostra storia con l’Inter. Fin dal primo…”

LeoVegas è diventato Official Training Kit Front Partner dell'Inter. Niklas Lindahl, CMO di LeoVegas Group, racconta come è nata la partnership con il club nerazzurro: "La nostra storia con l'Inter è iniziata lo scorso anno, quando la nostra piattaforma italiana LeoVegas.news ha stretto una partnership con l'iconico club in autunno. Fin dal primo giorno, abbiamo riconosciuto il potenziale di questa partnership. Ciò è stato evidente durante il ritiro invernale dell'Inter a Malta all'inizio di dicembre, quando abbiamo ottenuto un'ottima prova di concetto mentre servivamo come partner temporanei per i kit di allenamento, il che ha portato a un enorme aumento dell'interesse per il nostro marchio".