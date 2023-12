L’Inter fa male i calcoli. Cambi tardivi e giocatori scarichi, CorSera: “Obiettivo è un altro”

Non la miglior serata dell'Inter che ultimamente aveva abituato i suoi tifosi a prestazioni di certo superiori. Il pareggio non basta, i nerazzurri arrivano secondi e ora beccheranno una delle prime nel sorteggio degli ottavi in programma lunedì 18 dicembre.

"L’Inter fa male i calcoli, non riesce a battere la Real Sociedad (prima per la migliore differenza reti) e decolla per gli ottavi in seconda classe, con l’umore storto. Nel sorteggio di lunedì 18 la squadra di Inzaghi rischia di incrociare (col ritorno in trasferta) una tra Bayern, Arsenal, Real Madrid, City, Barcellona. Uno snodo poco gradito per i vice campioni d’Europa, che poteva anche essere evitato giocando per vincere a Lisbona due settimane fa (dove finì 3-3), per non ritrovarsi con l’obbligo di fare tre punti all’ultimo tuffo", analizza il Corriere della Sera.