L’Inter torna alla Pinetina: Barella e Lautaro “senza voce”

Riprendono, dopo i festeggiamenti per lo scudetto, gli allenamenti in vista della gara col Sassuolo: i nerazzurri si sono allenati sotto la pioggia

E alla fine sono rimasti senza voce. Lautaro e Barella, capitano e vice capitano, hanno guidato i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto e oggi si sono ritrovati senza voce, o almeno hanno fatto capire di non averne più, e con i compagni alla Pinetina per riprendere gli allenamenti in vista della partita di sabato contro il Sassuolo (alle 20.45). L'Inter Campione d'Italia ha ancora quattro gare da affrontare e poi potrà chiudere una stagione trionfale.