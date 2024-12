Come riporta il Giornale, c'è un emendamento alla Finanziaria che prevede «un prelievo sulla raccolta delle scommesse online per finanziare interventi infrastrutturali e di ristrutturazione degli stadi» su cui, secondo le indiscrezioni di ieri, dovrebbe esserci l'ok della maggioranza di governo che oggi potrebbe farlo confluire nel maxi emendamento su cui mettere la fiducia.

"Ma come far convivere il gioco d'azzardo e i finanziamenti alle società sportive, come succede in Premier League? C'è un espresso divieto ai club di ottenere ricavi dalla pubblicità delle società di scommesse per contrastare la ludopatia che impedisce «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive», deciso nel 2018 dal Movimento Cinque Stelle con i governi di Giuseppe Conte".