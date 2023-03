Lippi: “Mancini mi piace, porterà altri risultati importanti. Contro l’Inghilterra…”

"Roberto mi piace come persona, schietta, molto preparato, mi piace come lavora, mi piace come prepara le squadre e sono convinto che riuscirà a fare qualche risultato importante. Quello che sta facendo Mancini per quanto riguarda la Nazionale è un lavoro molto serio, molto ragionato e va bene così. Non è stata una buona partita dell’Italia, ha fatto un primo tempo molto forte l’Inghilterra mentre l’Italia ha incontrato delle difficoltà. C'è stata una reazione nel secondo tempo ma non è stata una grande partita quella dell’Italia"