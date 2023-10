Lippi: “Milan e Juve in lotta per lo scudetto con l’Inter. Scommesse? Una cosa vomitevole”

Il campionato riparte nel weekend con il big match tra il Milan capolista e la Juventus, terza a 4 punti dai rossoneri. "Milan-Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Sono due saranno in lotta per lo scudetto con l'Inter fino alla fine", dice Lippi.

Perentoria la risposta sul caso scommesse illegali che sta scuotendo il calcio italiano: "E' una cosa vomitevole e non ne voglio parlare".

