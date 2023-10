Di Lorenzo: “Spalletti non lascia nulla al caso, siamo migliorati. Sulle scommesse…”

A proposito: ha notato cambiamenti nel suo modo di lavorare rispetto a Napoli quando c'era la quotidianità? — «No, il mister è sempre uguale: molto carico per questa nuova avventura, non lascia nulla al caso e infatti sono bastati due ritiri per vedere miglioramenti da parte di tutti. Siamo pronti per fare bene a partite da questa sera».

La vicenda scommesse è devastante, crede che una delle motivazioni derivi anche dal fatto che, anche nei gruppi squadra, è un'epoca poco sociale e molto social che porta all'individualismo? — «Dipende dai gruppi: noi al Napoli, per esempio, stiamo molto insieme. Ma in tutti i gruppi in cui ho giocato c'è sempre stata molta unità e condivisione. Poi certo: il telefono si usa di più. Però questa vicenda non ha inciso, la settimana è stata intensa con allenamenti specifici. Quanto alle scommesse preferisco non parlarne: siamo umanamente vicini ai nostri compagni, ma c'è un’indagine in corso».

(Fonte: Tuttosport)

