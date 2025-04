Biasin: "Allora, si parla di 18 punti in meno. 18 punti in meno rispetto a che cosa? A una squadra che arriva da Plutone, no? Alla squadra di Inzaghi, quei punti lì li ha fatti Inzaghi l'anno scorso. Qual è la differenza con quest'anno? È che quest'anno, e ci stiamo già dimenticando tutti, si va a giocare una semifinale di Champions League, che non è proprio la competizione più banale dell'universo. Questa cosa ti costa energie, forze mentali, qualunque cosa.

Hai fatto una scelta, hai detto: 'Noi proviamo a arrivare in fondo a tutto, alla fine dei conti, fra una settimana, fra tre giorni, fra due mesi, non lo so, faremo i calcoli e diremo cosa è successo quest'anno. È successo che questa squadra non ha vinto niente, è successo che questa squadra ha raggiunto un obiettivo, vediamo. L'unica cosa che io mi sento di dire, ma su questo ognuno ha il suo punto di vista, se l'Inter l'anno prossimo si ritrova ad aprile a lottare ancora su tutti i fronti e poi può vincere o non vincere, significa che ha fatto bene il suo lavoro. Perché se tu hai una squadra ed è una sola in Italia che è riuscita a fare questa cosa, è perché c'è un gruppo che funziona bene, poi si vincerà o non si vincerà e faremo tutti i processi del mondo. Ma questa squadra ha lavorato bene, altrimenti non sarebbe qua"