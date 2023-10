Croazia, l’ex Inter Livaja dice addio alla Nazionale: “Grato e orgoglioso”

Era convocato per le gare contro Turchia e Galles ma l'ex attaccante nerazzurro ha deciso di non giocare più per la sua Nazionale

Era stato convocato per le gare di qualificazione agli Europei 2024 contro Turchia e Galles ma ha deciso di dire addio alla Nazionale croata. Marco Livaja, ex attaccante dell'Inter, in un post pubblicato su Instagram ha dato l'annuncio. "Dopo aver riflettuto a lungo, ho preso la decisione di lasciare la nazionale croata. Lo scrivo dopo aver avvisato la Federcalcio croata. Sono grato agli allenatori e allo staff per il tempo trascorso in Nazionale e per il riconoscimento come giocatore".