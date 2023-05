Il Liverpool senza la Champions, Salah: “Mi sento devastato. Nessuna scusa”

L'attaccante del Liverpool si è detto "devastato" dal fatto che il club non giocherà nella Champions League della prossima stagione

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah si è detto "devastato" dal fatto che il club non giocherà nella Champions League della prossima stagione e ha aggiunto: "Non ci sono assolutamente scuse per questo". L'egiziano ha pubblicato i suoi commenti sui social dopo che la vittoria del Manchester United sul Chelsea ha definitivamente escluso i Reds dai primi quattro posti della Premier.Il Liverpool finirà quinto e giocherà l'Europa League della prossima stagione.