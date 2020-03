Ag Llorente: “Contatti e diversi incontri con l’Inter in estate. Cercammo un accordo ma…”

L’eroe di Anfield è stato ovviamente Marcos LLorente. Grazie ai suoi due gol nei tempi supplementari, infatti, l’Atletico Madrid ha potuto eliminare il Liverpool e accedere ai quarti di finale di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, lo zio e agente del giocatore, Julio, ha svelato un retroscena riguardante il centrocampista e l’Inter: “Con l’Inter avemmo alcuni contatti nel corso dell’ultima estate rima del suo passaggio all’Atletico Madrid. Incontrai la dirigenza dei nerazzurri per cercare un accordo, ma al Real non è mai arrivata nessuna offerta da parte loro. Pertanto, una possibilità reale al 100% di portare Marcos all’Inter non c’è mai stata, nonostante il grande interesse mostratoci e gli incontri avvenuti”.