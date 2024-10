Nello sport le regole sono chiare e vengono rispettate. "Se c’e un giocatore in dubbio, le federazioni sono molto severe, gli fanno passare la voglia di giocare a rugby" dice Lo Cicero. Nel rugby non c'è mai stata la separazione delle tifoserie: "Non abbiamo mai avuto problemi di ordine pubblico". Si tratta di uno sport sano dal punto di vista della tifoseria, si porta la famiglia e insieme si va a vedere la partita. "È uno sport sano" aggiunge il Barone. Come lo è il calcio, ma se si vuole far tornare a splendere le competizioni a livello nazionale "bisogna agire in maniera rapida e massiva, senza rimorsi di coscienza né politici né sportivi" contro chi delinque. "Lo sport è bello perché regala emozioni e non può, invece, regalare terrore".