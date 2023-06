Lo Monaco: “Inzaghi merita il rinnovo: non fa impazzire a livello di gioco ma…”

"Per i giocatori è importante sapere di avere a che fare con un allenatore che ha un contratto pluriennale", spiega Lo Monaco

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Pietro Lo Monaco, ex dirigente, ha parlato così del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi :

"Inzaghi merita anche il rinnovo di contratto: negli ultimi anni, nonostante non faccia impazzire a livello di gioco, sicuramente è uno che dà equilibrio alle sue squadre e vince sempre qualche cosa. Mi sembra che abbia meritato una conferma ma anche un eventuale prolungamento, per i giocatori è importante sapere di avere a che fare con un allenatore che ha un contratto pluriennale e penso che l'Inter farà i passi in questo senso"