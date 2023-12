Longari: “Inter, chi critica Inzaghi non guarda la luna: ma Zhang che fa? Sarebbe grave…”

Nel suo editoriale per SportItalia, Gianluigi Longari analizza il momento dell'Inter tra campo e questione societaria. Il giornalista parte dal pareggio dei nerazzurri contro la Real Sociedad. "In questo tipo di considerazioni era stato profetico proprio Inzaghi, quando aveva sostenuto che al primo pareggio, gran parte dei complimenti delle settimane precedenti si sarebbero tramutati in critiche sostanziali. Nella fattispecie è sotto accusa la scelta di non avere schierato nemmeno per un minuto la coppia delle meraviglie Lautaro Martinez-Thuram, guardando il dito, senza capire che dovrebbe essere metaforicamente la luna ad essere sotto osservazione".