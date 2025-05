"La critica a orologeria nei confronti di Simone Inzaghi ha vissuto nella notte del Montjuic un’altra serata dura da digerire (...). Come se fosse possibile considerare la stagione interista come negativa qualora non dovesse portare nessun trofeo a casa da qui al prossimo mese. La verità parla in maniera molto diversa, e racconta che l’Inter “delle due squadre” ha in realtà non più di 13/14 giocatori che a seconda del loro impiego possano consentire di mantenere invariato il livello di competitività delle proprie prestazioni, e che ha un monte ingaggi che non si avvicina nemmeno a quello delle altre contendenti ancora in lizza per avvicinare il trono d’Europa".