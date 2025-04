Attraverso il proprio profilo X, Bruno Longhi , noto giornalista, ha spazzato via tutte le polemiche riguardanti Simone Inzaghi e il fatto che spesso abbandoni l'area tecnica durante le partite: "Con questo post chiudo le mie considerazioni su Simone Inzaghi e il suo girovagare fuori dall’area tecnica. Quando lo fa, ne paga le conseguenze col giallo o col rosso. Ma lui non fa gol e nemmeno li evita.

E’ una questione caratteriale e pure di inosservanza delle regole. Ma in questo calcio fatto di interventi violenti, di manate, sbracciate e di simulazioni, pensate che l’uscire dall’area tecnica sia la cosa più deplorevole? Per dettagli basta chiedere ai vari Mazzone, Trap, Italiano ecc. Non tutti hanno l’aplomb di Ancelotti o Liedholm. Ma ricordate: il calcio è quella cosa che si gioca all’interno di uno spazio di 105X55. Non fuori".