Longhi: “Parlare di gomitata di Bastoni significa travisare la realtà. Fa riflettere che…”

"Grazie all’apporto di un improvvisato cameraman-fai-da-te, tik-tok ci ha mostrato in maniera chiara l’impatto tra Bastoni e Duda. Che fosse meritevole di approfondimento al Var è fuor di dubbio in quanto il giocatore del Verona era ancora a terra mentre Frattesi segnava il gol del 2-1. Ma parlare di gomitata -come viene riportato questa mattina sui giornali-significa travisare la realtà dell’accaduto. Ma a prescindere dall’annullamento o meno del gol, ciò che deve far riflettere è che un telefonino arriva dove non arrivano 18 telecamere. E in tempo di VAR"