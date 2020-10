Longhi: “Hakimi sembra abbia studiato con l’Inter da un paio d’anni. Conte ha mix che funziona”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Bruno Longhi ha parlato dell’impatto di Hakimi per la squadra di Conte e della mentalità offensiva dei nerazzurri:

“Maicon partiva da più lontano, Hakimi ha una corsa leggera. Il gol è quasi algoritmico, questo ragazzo si fa trovare sempre pronto. L’altruismo è la dote essenziale di questo ragazzo che è stato istruito nel minimi dettagli da Conte. Sembra un qualcosa di studiato, ma da un paio danni non da qualche settimana. Contro la Fiorentina l’Inter ha messo un centrocampo abbastanza permeabile: due centrocampisti più Eriksen. Ieri il gol arrivato per uno svarione di Handanovic. Conte gioca con una squadra decisamente offensiva. Nel nostro calcio in cui speravamo venissero i gol, il Napoli e l’Atalanta ne hanno fatti 8, l’Inter 9 e poteva farne altri ieri. Nell’Inter c’è un mix che dà l’impressione di funzionare quello tra bad boys e ragazzi giovani”.