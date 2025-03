Il pensiero del noto giornalista sul duello in vetta alla classifica di Serie A e non solo

Bruno Longhi, ospite di TMW Radio, ha parlato dell'andamento delle big del nostro calcio in Serie A e di quello che potrebbe fare in particolare anche l'Inter. Questo il suo pensiero: "La Juventus è una squadra che ha vissuto di continue rotazioni, ma quando affronti l'Atalanta non c'è trippa per gatti. Abbiamo visto cosa è successo al Leverkusen lo scorso anno in finale di EL. C'è da dire poi che i ragazzini della Juve, dopo il 2-0, hanno cominciato a giocare anche contro il pubblico, quindi vanno dati i giusti demeriti a Motta ma anche i grossi meriti all'Atalanta, che è una squadra di super livello europeo.